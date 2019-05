8. Mai 2019, 22:24 Uhr Prozess Immer schön freundlich

Ein Streit zwischen einem Fahrgast und drei Kontrolleuren endet vor dem Amtsgericht

Von Wieland Bögel, Ebersberg

Das Verhältnis Fahrgast zu Ticketkontrolleur kann mitunter ein angespanntes sein, etwa wenn letzterer eine Fahrkarte sehen will, die ersterer nicht hat. Dass auch das Vorhandensein eines gültigen Fahrscheins Konflikte zwischen Passagier und Kontrolleur nicht ausschließt, zeigt ein Fall, der nun am Ebersberger Amtsgericht verhandelt wurde - mit überraschendem Ende.

Angeklagt war ein 38-Jähriger, er soll im vergangenen Oktober mit drei Fahrkartenkontrolleuren in Streit geraten sein und diese beleidigt haben. So habe er sich beschwert, "dass die Ausländer hier Sheriff spielen" - zwei der Kontrolleure haben türkische Wurzeln - sowie den Mittelfinger gezeigt. Wegen letzterem wurde er von den Bahnmitarbeitern wegen Beleidigung angezeigt. Dass er dafür keinen Strafbefehl bekam, sondern gleich auf der Anklagebank im Amtsgericht Platz nehmen musste, liegt am umfangreichen Vorstrafenregister des Angeklagten.

Der räumte vor Gericht zwar den Spruch mit dem Sheriff, nicht jedoch die rüde Geste ein. Die hätte er gar nicht machen können, so der 38-Jährige, weil er ja in einer Hand seinen Geldbeutel und in der anderen die Fahrkarte gehalten habe. Dass er sich überhaupt mit den Kontrolleuren angelegt hat, erklärte der Angeklagte damit, diese seien ziemlich unfreundlich gewesen und das habe er ihnen auch gesagt. Daraufhin hätten sich die Kontrolleure zunächst an einen zufällig anwesenden Polizisten gewandt, den Angeklagten dann in Baldham aussteigen lassen und ihn dem Bahn-Sicherheitsdienst übergeben. Dieser, so der 38-Jährige, habe ihn dann aber mit der nächsten S-Bahn weiterfahren lassen, "ich hatte ja eine Fahrkarte".

Etwas anders schilderten die beiden als Zeugen geladenen Kontrolleure den Vorfall - wegen dem sie den Angeklagten auch angezeigt hatten. Schon beim Einsteigen habe man den 38-Jährigen "schreien gehört", so die Zeugen übereinstimmend. Er habe ihnen "bitte lächeln" zugerufen, und dass sie freundlicher sein sollten. Als sie seine Fahrkarte sehen wollten, habe er ihnen den Mittelfinger gezeigt und den Spruch mit den Sheriffs gemacht. Daraufhin hätten sie den mitreisenden Polizisten gebeten, einzuschreiten. Diesem habe der Angeklagte dann auch anstandslos seine Fahrkarte gezeigt.

Nicht mehr zur Aufklärung beitragen konnten die Bilder der Überwachungskamera. Diese werden nämlich routinemäßig nach 24 Stunden gelöscht - die beiden Kläger hatten aber erst vier Tage nach dem Vorfall bei der Polizei Anzeige erstattet. Dies erklärten sie damit, dass sie gemeinsam eine Aussage machen und den dritten Kollegen als Zeugen mitbringen wollten. Und früher hätten eben nicht alle drei Zeit gehabt.

Inzwischen hatten es sich die beiden aber ohnehin anders überlegt. Der Angeklagte habe sich mittlerweile entschuldigt, so einer der Zeugen, damit habe sich die Sache für ihn erledigt, er wolle seine Anzeige zurückziehen. Dazu war auch der zweite Kläger bereit, nachdem der Angeklagte bei ihm noch im Gerichtssaal um Entschuldigung gebeten hatte - und sich bereit erklärte, die Gerichtskosten zu übernehmen.

Denn ansonsten, wie Richterin Vera Hörauf den Zeugen erklärte, müssten diese bei einem Rückzug der Anzeige unter Umständen einen Teil der Verfahrenskosten tragen. Grund ist, dass Beleidigung ein sogenanntes Antragsdelikt ist. Das bedeutet, der Staat kann dieses Delikt nicht von sich aus anklagen, anders als beispielsweise bei Eigentums- oder Gewaltdelikten. Ziehen die Kläger also ihre Anzeigen zurück, kann es kein Verfahren geben. Ist dieses aber schon angelaufen, sind die Kläger durch ihre späte Rücknahme der Anzeige für eine nutzlose Sitzung verantwortlich - und eben auch für die dadurch entstandenen Kosten.

Es sei denn, der Angeklagte erklärt sich zur Übernahme bereit - was er im Gerichtssaal sofort tat. Damit wurde das Verfahren eingestellt, zum Glück des Angeklagten, wie die Richterin betonte, denn ansonsten wäre er wohl verurteilt worden. "Wir kennen uns schon lange genug", unterstrich Hörauf mit Blick auf die dicke Akte des 38-Jährigen, dies müsse man nicht weiter vertiefen, jedenfalls nicht im Gerichtssaal: "Das nächste Mal lassen Sie so etwas einfach."