Wegen zweier sexueller Übergriffe auf eine Seniorin in einem Pflegeheim im nördlichen Landkreis hat das Landgericht München II einen 56-Jährigen zur Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Die Maßregel wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeschuldigte wurde nach den Übergriffen in eine andere Einrichtung verlegt. Dort befindet er sich nun in einer sogenannten "beschützenden Abteilung". Nach Überzeugung des Gerichts war der 56-Jährige zum Zeitpunkt der Taten, im Juni vorigen Jahres, schuldunfähig. Grund hierfür ist eine demenziellen Entwicklung, die Ärzte bei dem Mann diagnostiziert haben sowie eine Schädigung seines Gehirns durch jahrelangen Alkohol- und Drogenmissbrauchs. Vor Gericht hatte der 56-Jährige die Vorwürfe bestritten. Beim ersten Übergriff hatte ihn aber ein Pfleger ertappt. Wenige Tage später hatte der Mann die inzwischen verstorbene Seniorin erneut im Intimbereich berührt. Am Körper und den Kleidern der Frau konnten DNA-Spuren des Angeschuldigten sichergestellt werden. Da der Anwalt des 56-Jährigen bereits die zivilrechtliche Unterbringung seines Mandanten erwirkt hat, sprach sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft dafür aus, die Maßregel der Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik zur Bewährung auszusetzen. Dort lässt sich der 56-Jährige auch medikamentös behandeln. Das Gericht schloss sich der Staatsanwaltschaft an und beschloss zudem eine Reihe von Weisungen, an die sich der Mann nun halten muss.