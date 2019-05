28. Mai 2019, 22:31 Uhr Prozess am Amtsgericht Teurer Lappen

Für seinen Führerschein nimmt Rentner höhere Geldstrafe in Kauf

Von Andreas Junkmann , Ebersberg

Ein führender Kreditkartenanbieter hatte ja im Grunde genommen recht, als er sein Produkt lange Jahre mit den Worten "Manche Dinge kann man nicht kaufen" beworben hat. Der Schulabschluss zum Beispiel ist etwas, das sich - zumindest im Normalfall - nicht durch monetäre Gegenleistung ergattern lässt. Auch der Führerschein zählt in diese Kategorie. Eigentlich. Denn nun hat sich am Ebersberger Amtsgericht ein Prozess abgespielt, der an dieser Theorie zumindest leichte Zweifel aufkommen lässt.

Die Fahrprüfung liegt bei dem 76-jährigen Angeklagten zwar schon etwas länger zurück, dennoch darf er derzeit sein Auto nur von außen bewundern. Seine Fahrerlaubnis nämlich musste der in Augsburg wohnende Mann schon im März 2018 abgeben, weil er sich nach einem Unfall unerlaubt aus dem Staub gemacht hatte. Das hinderte ihn aber nicht daran, sich trotzdem hinter das Steuer seines Wagens zu klemmen - bis er von einer Polizeistreife auf dem Autobahnrastplatz bei Vaterstetten im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr gezogen wurde. In einem ersten Strafbefehl des Ebersberger Amtsgerichts war der Rentner deswegen zu drei weiteren Monaten Fahrverbot und einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Dagegen legte er nun zusammen mit seinem Verteidiger Einspruch ein.

Wie der Anwalt des Mannes gleich zu Beginn der Verhandlung klarstellte, gehe es ihnen vor allem darum, das verhängte Fahrverbot etwas zu verkürzen. Am Sachverhalt selbst gebe es ja wenig zu rütteln. Und tatsächlich gab der Angeklagte auch ohne Umschweife zu, trotz Fahrverbots mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein - eine einmalige Ausnahme, wie Verteidiger und Klient unisono beteuerten. Der Anwalt führte zudem weiter aus, dass der Mann auf sein Auto angewiesen sei. Die Rente in Höhe von 300 Euro reiche nicht zum Leben, weshalb er nebenbei noch arbeiten müsse.

Beim genaueren Blick auf die Einkünfte des Angeklagten wurde Richterin Vera Hörauf jedoch stutzig. Wie die Vorsitzende ausrechnete, stünden dem Mann durch seine Nebeneinkünfte im Monat rund 800 Euro zur Verfügung. Da im ursprünglichen Strafbefehl offenbar von einem geringeren Einkommen ausgegangen worden war, sei die Tagessatzhöhe deshalb viel zu niedrig angesetzt worden, so Hörauf. Bei der Dauer des Fahrverbots allerdings könne man schon noch ein bisschen runtergehen, stellte die Vorsitzende in Aussicht.

Nun begannen auf der Anklagebank die Rechenspiele: Lieber mehr Geld zahlen und dafür den Führerschein schneller zurückbekommen, oder den Einspruch gegen den Strafbefehl zurücknehmen und dafür länger auf das Auto verzichten? Der Angeklagte wählte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger ersteres - und kam damit trotz bereits zahlreicher Eintragungen wegen überhöhter Geschwindigkeit recht glimpflich davon.

Statt der zuvor festgesetzten 600 Euro, muss der Mann nun 1000 Euro zahlen. Das Fahrverbot wurde dagegen von drei Monaten auf einen verkürzt. Auch die Richterin bezeichnete das neue Urteil als "relativ gnädig", sie berücksichtige aber, dass der Rentner auf sein Auto angewiesen ist, um über die Runden zukommen. Und so bleibt die Erkenntnis aus dem Verfahren: Auch wenn man den Führerschein nicht für Geld kaufen kann, zumindest zurückkaufen funktioniert offenkundig ganz gut.