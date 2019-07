7. Juli 2019, 21:24 Uhr Prominenter Besuch zum 50-Jährigen Ski-Club Falkenberg feiert mit Pepi Ferstl

1969 wurde der Ski-Club Falkenberg in der Schlossgaststätte Falkenberg in Moosach bei Grafing gegründet. Anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläum feiert der Verein am 14. Juli im Stadl "Zur Alten Säge" in Moosach ein Fest. Um 15 Uhr startet die Veranstaltung mit einer Familienolympiade mit Kaffee und Kuchen, um 16 Uhr hat sich der diesjährige Kitzbühel-Super-G-Gewinner Pepi Ferstl zur Autogrammstunde angekündigt und um 17.30 Uhr beginnt die Begrüßung der Ehrengäste. Um 19 Uhr startet die Siegerehrung der Familienolympiade. Für gute Stimmung sorgt die "Stoabuckel Musi". Während der Veranstaltung läuft die Ausstellung "50 Jahre SC Falkenberg". Der Verein freut sich auf den Besuch der Ehrengäste, Mitglieder, Freunde und Sponsoren.