9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Prominente Gastredner Wahlkampfendspurt mit Habeck und Kipping

Zum Wahlkampfendspurt kommen in dieser Woche noch einmal prominente Bundespolitiker in die Kreisstadt. Den Anfang macht am Donnerstag, 11. Oktober, Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Unter dem Motto "Triff Robert" haben von 16.30 Uhr alle Interessierten die Möglichkeit, Habeck und die örtlichen Direktkandidaten im Café Zimtblüte im Klosterbauhof kennenzulernen und ihm Fragen zu stellen.

Am Freitag, 12. Oktober, lädt dann der Kreisverband der Partei "Die Linke" von 15 Uhr an in die Trattoria Italiana in der Sieghartstraße 8 ein. Gastrednerin wird Katja Kipping sein, sie ist seit 2012 gemeinsam mit Bernd Riexinger Bundesvorsitzende der Partei und gehört seit 2005 dem Bundestag an. Mit von der Partie sind auch hier die örtlichen Kandidaten.

Mit Prominenten geizt auch die CSU nicht zum Wahlkampfendspurt: Neben Landtagspräsidentin Barbara Stamm kommen am Freitag gleich zwei Ministerinnen in den Landkreis: Verkehrsministerin Ilse Aigner und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber - allerdings wendet sich der Herbstempfang auf Gut Georgenberg nur an geladene Gäste.