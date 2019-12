Der regionale Energieversorger Energie Südbayern GmbH und der Netzbetreiber Energienetze Bayern GmbH & Co. KG haben auch in diesem Jahr wieder Gelder aus dem mit insgesamt 12 000 Euro dotierten Klimafonds vergeben. Die Vergabe und Zuteilung der Beträge erfolgte im Rahmen des jährlich stattfindenden "Informationskreises Energie der Betriebsstelle Ebersberg". Bei dieser Veranstaltungsreihe, die dieses Jahr im Gemeindehaus in Aßling stattfand, kommen die Vertreter der Energieversorger und der Partnergemeinden zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen auf dem Energiemarkt auszutauschen.

Über die Zuteilung und Vergabe der Fondsanteile auf die eingereichten, kommunalen Anträge diskutieren und entscheiden die Sitzungsteilnehmer im Verlauf der Veranstaltung gemeinsam. Das Hauptaugenmerk bei der Förderung liegt auf Projekten, die Klima und Umwelt schützen und zu CO₂-Einsparungen, Stärkung des Umweltbewusstseins oder Energiereduzierungen führen.

Der Schwerpunkt der geplanten Projekte liegt dieses Jahr auf dem Einbau energiesparender LED-Lampen, so etwa im Anzinger Bauhof (Zuschuss 2000 Euro), in der Ebersberger Straßenbeleuchtung (3000 Euro) und in der Markt Schwabener Mittelschule (2000 Euro). Der Landkreis Ebersberg erhält für sein Bildungsprojekt "Energiespardorf" 2000 Euro. Hier wird eine durchschnittliche bayrische Gemeinde nachgebildet. Die Auswirkungen der Energieversorgung im Modelldorf auf Klima, Landschaftsbild und Umwelt werden in Workshops erarbeitet und diskutiert. Die Stadt Wasserburg (Landkreis Rosenheim) stellt in den Parkhäusern ebenfalls auf LED-Technik um und erhält dafür 3000 Euro aus dem Klimafonds. Die Übergabe der Fondsanteile durch Tanja Erb (Energie Südbayern) erfolgte kürzlich im Landratsamt in Ebersberg.