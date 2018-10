4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Projekt in Markt Schwaben Fördergeld für günstige Wohnungen

Das Katholische Siedlungswerk München will im Breitensteinweg drei neue Wohnbauten mit 32 Mietwohnungen errichten. Dazu hat die Regierung von Oberbayern staatliche Fördergelder in Höhe von 3,8 Millionen Euro bewilligt. Davon werden 673 000 Euro als Zuschüsse, der Rest als zinsgünstige Förderdarlehen ausbezahlt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,1 Millionen Euro. Die drei Mehrfamilienhäuser mit je vier Geschossen werden als Ersatzbauten für eine bereits vorhandene Wohnanlage errichtet. Mit dem Projekt sollen vor allem Wohnungen für ältere Personen und Menschen mit Behinderungen oder für einkommensschwächere Haushalte geschaffen werden. Es entstehen Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen, die alle barrierefrei gestaltet und erreichbar sind. Sie eignen sich daher auch für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.