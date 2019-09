Mirabellen, Zwetschgen, in ein paar Wochen Äpfel: Die Erntesaison im Landkreis Ebersberg ist in vollem Gange. Um manche Bäume und deren Früchte scheint sich jedoch niemand kümmern zu können oder wollen, die vermeintliche Ernte verwest irgendwann auf dem Boden oder wird zu Wespenfutter. Um das zu verhindern, will die Transition Town Initiative Grafing eine neue Möglichkeit für Baum- und Strauchbesitzer populär machen - um zu zeigen: "hier darf geerntet werden." Wer ein sichtbares gelbes Band in den Ästen anbindet, kann im Zuge des Projekts "Tie a Yellow Ribbon - Ernteteilen in Grafing" andere an seiner Obsternte teilhaben lassen, so Michaela Müller von der Initiative. Das Band mache klar, dass hier Unterstützung bei der Ernte erwünscht ist.

Grundsätzliches zu Ernterechten erläutert Harald Käsbauer von der Naturschutzbehörde des Landkreis Ebersberg: Obst, das am Baum hängt, gehört dem Baumbesitzer, Fallobst gehört dem Grundstückseigentümer auf dessen Boden es landet. Öffentliche Erntemöglichkeiten gäbe es im Landkreis nicht, auf den beiden amtlichen Streuobstwiesen in Ebersberg und in Alxing habe man vor allem mit Beschädigungen der Bäume oder Ernten im großen Stil zu tun gehabt. Wer aber zum Beispiel bei der Behörde anrufe und nach einer Ernteerlaubnis frage, hätte gute Chancen eine zu bekommen. Ansonsten würden die beiden Wiesen, auf denen Zwetschgen, Birnen und Äpfel wachsen, beispielsweise von den Auszubildenden der Behörde abgeerntet.

Käsbauer weist zudem darauf hin, dass es oft Hinweisschilder an Höfen und Gärten gäbe, bei denen man pflücken dürfe. Mit dem gelben Band der Grafinger Initiative soll es nun noch einfacher werden. Beim Straßenfest in der Kirchenstraße, dass am 7. September zum "Grafinger Männertag" stattfindet, will die Initiative gelbe Bänder verteilen und so den Einstieg ins Ernteteilen erleichtern.