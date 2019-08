1. August 2019, 22:08 Uhr Projekt am Gymnasium Vaterstetten Papier aus Steinstaub

Schülerinnen und Schüler entwickeln einen besonderen Notizblock. Im September sollen die ersten Exemplare fertig sein

Von Sabina Zollner, Vaterstetten

Spätestens seit den Fridays-for-Future Demonstrationen ist klar, dass vielen jungen Menschen das Thema Umweltschutz am Herzen liegt. Auch in Vaterstetten machen sich Jugendliche Gedanken über eine nachhaltigere Lebensweise. So entwickelten 16 Schüler des Gymnasiums Vaterstetten einen umweltfreundlichen Notizblock aus Steinpapier. Der sogenannte "Replanr 2.0" ist wiederverwendbar und soll so den Papierverbrauch im Schulalltag reduzieren. Seit Oktober tüfteln die Schüler bereits an dem Notizblock. Im September sollen die ersten Blöcke an Schulen im Landkreis verkauft werden.

"Man zahlt für den Umweltschutz", sagt die 17-Jährige Geschäftsführerin Sina Albanese. Zwischen 20 und 25 Euro soll der Notizblock inklusive Stift kosten. Das ist eindeutig teurer als ein herkömmlicher Block aus Papier. Dafür ist der Replanr wiederverwendbar und deutlich robuster. Denn statt aus Holz besteht der Block aus Steinpapier. Dieses wird aus zu Pulver gemahlenem Kalziumkarbonat hergestellt, auch Kalkmehl genannt, das in der Regel ein Abfallprodukt von Steinbrüchen ist. Ein weiterer Vorteil des Steinpapiers: Es ist wasserfest. Außerdem können kleine Risse und Knicke ausgebügelt werden.

Die Idee ist, dass Schüler den Block täglich im Unterricht nutzen. Am Ende der Schulwoche können sie ihre Notizen dann per Smartphone scannen und als PDF speichern. Die Notizen auf dem Block können dann einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Und der Block kann wieder vollgeschrieben werden.

Eigentlich wollten die Schüler ein Hausaufgabenheft produzieren. Leider reichte dem Start-up das Kapital dafür nicht aus - eine große Enttäuschung für das Team. "Nach der Niederlage mit dem Hausaufgabenheft wollten wir nicht gleich das Handtuch werfen", beschreibt Teammitglied Bodo Böhnke. So kam die Idee mit dem Notizblock. Dieser ist im Vergleich zum Hausaufgabenheft wesentlich günstiger herzustellen, da das Layout der Seiten identisch ist.

Das Projekt ist Teil des bayernweiten Junior-Programms, das Schülern ermöglicht, ihr eigenes Start-up in der Schule zu gründen.

Für Studienrat Oliver Schmidt können Schüler durch das Projekt Wirtschaft hautnah erleben und so lernen, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. "Vor allem der betriebswirtschaftliche Teil kommt im Unterricht oft zu kurz", sagt Schmidt. Die Idee für den Notizblock kam von den Schülern selbst, auch die Finanzierung und Realisation organisierten sie eigenständig. "Ich halte mich eigentlich komplett raus", beschreibt der Projektleiter.

Das Start-up wird mehr als 90 Anteilseigner und einen Sponsor finanziert. Die Anteilseigner investierten jeweils zehn Euro in das Schülerunternehmen. Die Volksbank Raiffeisenbank Vaterstetten spendete 150 Euro an das Projekt. Somit stehen den Jugendlichen insgesamt 1050 Euro für die Produktion der baumfreien Notizblöcke zur Verfügung.

"Wir wollen mit dem Replanr keinen Profit machen", betont Albanese. Den Schülern gehe es vor allem um den Umweltschutz. Deshalb versuchen sie den Preis für den Block so niedrig wie möglich zu halten, damit sie viele davon verkaufen. Mit ihrem Kapital können die Jugendlichen insgesamt 50 Notizblöcke produzieren. Einen Prototyp gibt es noch nicht - doch schon bald soll es mit der Herstellung losgehen. Falls das Team 40 von den 50 Blöcken verkauft, können sich die Anteilseigner bereits über einen Gewinn freuen. Dieser wird zwar mit zwei Euro pro Block eher gering ausfallen, doch wirtschaftlich gesehen ist das eine Gewinnausschüttung von 20 Prozent. Für Projektleiter Schmidt ist das ein guter Wirtschaftsplan.

"Viele Schüler finden, dass der Replanr eine super Idee ist", beschreibt Albanese. Das Team ist zuversichtlich, dass alle Blöcke verkauft werden. Neben einem Instagram-Account haben die Schüler auch ein eigenes Marketing-Team. Dieses kümmert sich um die Werbung für den Replanr. Dafür arbeiten sie mit den Schülersprechern des Gymnasiums sowie der Realschule in Vaterstetten zusammen. Auch in Markt Schwaben und Poing sollen die Notizblöcke verkauft werden. Falls der Replanr ein Erfolg wird, könnten noch mehr produziert werden. Vielleicht klappt es dann auch noch mit dem Hausaufgabenheft.