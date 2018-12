11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Premiere Schräges aus dem Netz

Die VHS Vaterstetten veranstaltet ihren ersten Schreibwettbewerb für Jugendliche. In kurzen Erzählungen soll es um eigene Erlebnisse im Internet gehen

Von Anna Horst

Es ist eine Premiere: Die Volkshochschule Vaterstetten lobt zum ersten Mal einen Schreibwettbewerb für Nachwuchsautoren aus. Alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren aus der Gemeinde und der Region können ihre Werke einsenden.

Der Titel des Wettbewerbs lautet "Netzgeschichten", Schauplatz der kurzen Erzählungen sollen die sozialen Medien im Internet sein - ein Thema, das bei Jugendlichen gut ankommen dürfte. "In den sozialen Netzwerken bewegen sich vor allem junge Menschen. Doch dort verschwimmt oft die Realität mit der Virtualität, was viel Konfliktpotenzial mit sich bringt", sagt Peter Lang von der VHS, Organisator des Wettbewerbs. Er denkt dabei beispielsweise an virtuelle Freunde und deren Bedeutung für die Jugendlichen. Ziel des literarischen Wettstreits soll sein, dass sich möglichst viele Nachwuchsautoren mit ihren persönlichen Erlebnissen im Netz auseinandersetzen - und spannende Kurzgeschichten daraus machen.

Es werde häufig darüber geklagt, so Lang, "dass junge Leute heutzutage zu wenig lesen und schreiben, dabei tun sie das einfach nur auf andere Weise - eben im Netz". Mit dem neuen Angebot aber möchte er der jungen Generation einen Anlass geben, sich einmal mit dem klassischen Schreiben von fiktionalen Geschichten zu beschäftigen. Dabei müssen die Kurzgeschichten gar nicht auf die herkömmliche Art verfasst werden. Gefragt sind vielmehr außergewöhnliche Texte, die man nicht jeden Tag liest. "Traut euch, eure eigene Geschichte zu erzählen", appelliert Lang an die Jugendlichen. "Es muss nicht wie in der Schule geschrieben werden, es darf gerne schräg sein, abgehackt. Die Sprache gehört euch, also benutzt sie ruhig auf eure Art." Die einzige Vorgabe für die Kurzgeschichten ist - neben dem Thema - eine Länge von drei bis sechs Manuskriptseiten bei Schriftgröße 14.

Wer sich beim Verfassen von Texten noch nicht ganz sicher fühle, sagt Lang, könne an Workshops oder der Schreibwerkstatt der VHS Vaterstetten teilnehmen und so erst einmal das grobe Handwerk erlernen. Den Schreibworkshop für Kurzgeschichten führt Juliane Breinl durch, eine renommierte Jugendbuchautorin, die auch die Juryleitung des Wettbewerbs übernimmt. "In den Kursen haben wir viele talentierte Jugendliche, denen wir eine Möglichkeit bieten wollen, sich neuen Herausforderungen zu stellen", so Lang. Früher habe es an der VHS vor allem Angebote gegeben, die sich auf die Besprechung von Büchern beziehen, etwa den Literaturkreis. In jüngster Zeit aber kämen immer mehr Kurse zum kreativen Schreiben hinzu. Der Wettbewerb solle nun jungen Autoren die Möglichkeit geben, ihr Talent unter Beweis zu stellen. "Jetzt ist die Zeit einfach reif dafür", sagt Lang.

Bewertet werden die eingereichten Kurzgeschichten in zwei Alterskategorien, die erste reicht von 13 bis 15, die zweite von 16 bis 18 Jahren. Ein Sponsoring der Kreissparkasse Ebersberg macht die Vergabe von Preisgeldern möglich: Die Gewinner dürfen sich bei einem ersten Platz über 150 Euro freuen, für die beiden zweiten Plätze gibt es je 100, für die dritten 50 Euro. Außerdem werden die Siegergeschichten auf der Homepage der VHS Vaterstetten und auf Facebook veröffentlicht. Klar, denn es sollen ja "Netzgeschichten" sein.

Die Kurzgeschichten können bis zum 28. Februar eingesendet werden. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.vhs-vaterstetten.de, dort ist auch die Ausschreibung zu finden.