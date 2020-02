Der Andrang am Samstagabend im Alten Kino in Ebersberg war gewaltig, der Saal schon früh voll besetzt, an die 40 Interessenten mussten heimgeschickt werden: Das Filmporträt von Ahuva Sommerfeld fand ein überwältigendes Interesse, darunter von vielen, die ihr noch zu Lebzeiten begegnet waren - so auch der Rezensent.

Den jungen Machern dieses Films, Anatol Schuster und Andrian Campian, ist "Frau Stern" eine großartige Vergegenwärtigung dieses Menschen gelungen, in einem Film von fast poetischer Qualität. Hauptthema des Films ist Ahuva Sommerfelds Gesicht, immer wieder in Großaufnahme gezeigt. Ein Gesicht, in dessen Faltenreichtum man lesen kann, persönliche und überpersönliche Geschichte erfährt. Erst kurz vor ihrem Tod war sie als Darstellerin entdeckt worden, dann hatte man ihr die Rolle praktisch auf den Leib geschrieben. Die fiktive Frau Stern und die reale Ahuva Sommerfeld überlagern sich: Die Hauptfigur hat den Holocaust überlebt und beschließt an ihrem 90. Geburtstag, dass es nun genug sei. Doch je mehr sie unternimmt, um ihr Leben zu beenden, desto reizvoller erweist es sich...

Kaum zu glauben, dass Ahuva Sommerfeld 42 Jahre im eher biederen Ebersberg verbrachte, wo sie auf Drängen des heimatsüchtigen deutsch-jüdischen Mannes ein Zuhause fand und Tochter Nirit erst das Grafinger Gymnasium absolvierte und später ebenfalls im Landkreis ihr Zelt aufschlug. Nach der Filmvorführung im Alten Kino antwortet die Tochter noch eine Dreiviertelstunde lang auf Fragen aus dem Publikum und erzählt dabei viele Einzelheiten aus dem Leben ihrer Mutter.

Der Film zeigt die späte Ahuva Sommerfeld als quicklebendige, die Altersbürde mit fast jugendlicher, auch humoriger Contenance ertragende Frau Stern, die dennoch ihr baldiges Ende herbeiwünscht. Er zeigt auch ihre zärtliche Freude an den zwei schönen Enkeltöchtern. Und er gipfelt in einer grandiosen Apotheose: Auf einer waldigen Landschaft tanzt uns strahlend, wenn auch ein wenig zaghaft, Ahuva Sommerfeld entgegen. Da liegt der Gedanke an eine wiedererstandene babylonische Tempeltänzerin nicht fern. Und Tochter Nirit Sommerfeld, unsere heimische Klezmerkönigin, die den entscheidenden Anteil an der musikalischen Gestaltung des Films hatte, singt dazu eine alte jüdische Weise.

Wegen des großen Interesses soll der Film im Frühjahr in der Ebersberger Reihe "Mittwochs-Kino" wiederholt werden.