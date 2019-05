31. Mai 2019, 21:57 Uhr Premiere am Dienstag Spannung ohne Neben-wirkungen

Ein Blick hinter die Probenkulissen des Krankenhaus-Krimis "Time Out" vom Ebersberger "Theater Zwischenton"

Von Michaela Pelz

Diese böse Frau! Jetzt ist sie weg!" sagt eine hohe Altfrauenstimme mit diebischer Freude. Das ist das erste, was man hört, wenn man im Ebersberger Klosterbauhof die Tür zum Bürgersaal "Unterm First" öffnet. Während sich im Rest des Hauses Musikschüler bemühen, ihren Instrumenten Töne zu entlocken, hat sich hier unter den Holzbalken des Sichtdachstuhls das Team vom Theater Zwischenton zu einer Probe versammelt. Am Dienstag, 4. Juni, wird "Time Out - ein Krankenhaus Krimi" im Alten Kino Premiere feiern. Fast drei Jahre haben die fünf Autorinnen, von denen vier auch mitwirken, an dem Stück geschrieben - herausgekommen ist ein tragikomischer Whodunnit mit zwei Leichen, keinem Ermittler, einem Schuss Familien- und Ehedrama sowie diversen, wenig subtilen Anspielungen auf Pflegenotstand, Fließbandversorgung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens.

37 Szenen lang begleiten die Zuschauer die Akteure durch einen Klinikalltag, in dem sich unerklärliche Todesfälle häufen. Gleich zu Anfang erwischt es Frau Falgut. Von ihr sind nur die nackten Füße zu sehen, bevor man im Lauf der Zeit durch Erzählungen mehr über den Charakter der Frau erfährt, die ursprünglich einen Fahrradunfall mit Fahrerflucht relativ glimpflich überstanden hatte. Ein Motiv, sie zu beseitigen, hätten viele gehabt: vom streitsüchtigen Ehemann über den abservierten Liebhaber bis hin zu dessen Mutter. Ganz zu schweigen vom überarbeiteten Personal mit seinen kleinen und großen Geheimnissen. Natürlich ist vieles überzogen, einiges klischeehaft, wie die Krankenschwester, die sich verzweifelt einen Arzt angeln will. Die meisten Inhalte beruhen allerdings auf wahren eigenen Erlebnissen - als Patienten oder im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, sind doch einige der Aktricen gelernte Krankenschwestern, arbeiten für die Ärztekammer oder in der Medizintechnik-Branche.

So wird etwa Kriminologin Elke Rippstein mit ihrer Erfahrung in der Forensik äußerst glaubwürdig zur energischen Schwester Henriette, die sich mit den Missständen im System arrangiert hat. Ihre sanfte Kollegin Maria (Martina Gerner) würde sich zwar gern mehr Zeit für die Kranken nehmen, doch die Umstände lassen das nicht zu. Auch die immer etwas verhuschte Dr. Schmidt-Hussein (Nicole Pernath) sieht sich im Dienst der Patienten, was permanente Überforderung zur Folge hat, wie Assistenzarzt Dr. Losmeyer (Rainer Sohr) nicht müde wird, in seinem anbiedernden Gespräch mit Chefin Dr. Kurz (kompetent: Sybille Fuchs) - und nicht nur da - süffisant einfließen zu lassen. Überhaupt, dieser Typ mit seiner ganz eigenen Agenda! Kaum öffnet der arrogante Fatzke den Mund, bekommt Mansplaining ein Gesicht. Alles kann er und das auf jeden Fall besser. Wird die Lage aber kritisch, hat er von nichts etwas gewusst - schuld sind immer die anderen. Sohr gibt das Abziehbild des Halbgotts in Weiß so überzeugend, dass man sich nicht wundert, warum ihn die Verkäuferin beim Erwerb des Kittels im Geschäft für Berufsbekleidung nach seinem ärztlichen Fachgebiet fragte, wie er schmunzelnd berichtet. Auch andere Requisiten sind entweder im einschlägigen Handel gekauft oder von Verwandten und Freunden geliehen. Nur bei den Betten hat man auf Authentizität verzichtet und sich mit Liegestühlen beholfen. Sie stehen im Dreibettzimmer, in das aus Platzmangel auf der Privatstation auch Bestsellerautorin Bauer (Ulrike Janowetz) einquartiert wurde. Tapfer lässt die sich mit allem traktieren, was der Fundus hergibt: Von angeklebter, spitzer Infusionsnadel über Kompressionsstrümpfe bis hin zum Blutdruckmessgerät - nur als die Schauspielkollegin dieses nach dem Messen nicht gleich entfernt, beschwert sie sich lachend: "Mach's ab, sonst kann ich nachher nicht spielen!"

Neben ihr stöhnt überzeugend Manuela Ingerl als patent-warmherzige Patientin Aydin, die zwischen den Besuchen ihrer türkischen Verwandtschaft erst köstlich schiefe Sprachbilder, dann den neuesten Klatsch zum Besten gibt. Nächste im Bunde ist die rheinische Frohnatur Frau Krauth (Ulla van Erckelens-Bock), die während der dreistündigen Probe durchgehend Halskrause trägt. Ist das nicht unbequem? Sie wiegelt ab: "Geht schon. Viel schlimmer ist, dass ich als Nichtraucherin dauernd eine dampfen muss!" Immerhin trifft sie dabei Mitpatient Pointner (in einer Doppelrolle: Emanuel Dürr), wenn sie sich nicht gerade mit der osteuropäischen Putzfrau (Carolin Schubert) anlegt. Wunderbar, wie diese sich später genüsslich rächt!

In Bett Nummer drei thront Frau Singer (Helen Barkhaus) im elegant-seidenen Nachtgewand. Mal singt die verwirrte Dame, dann läuft sie weg. Mal ist sie eine zu Herzen gehende tragische Figur, dann wieder eine böse Alte und ziemlich gemein zu Harald Mayerthaler alias Sohn Wolfgang. In einer Szene haben die beiden eine handfeste Auseinandersetzung, bei der sie sich absolut nichts schenken. Regisseurin Bina Schröer ist jedenfalls mit dem vollen Einsatz aller Beteiligten hochzufrieden, nur an einer Stelle fordert sie mehr Emotionalität, schließlich geht es um mehr als nur "Oh, der Porsche ist kaputt!"

Spaß macht das Stück allemal, spannend ist es auch, Nebenwirkungen konnten noch keine beobachtet werden!

Krimi des "Theater Zwischenton", Premiere am Dienstag, 4. Juni, im Alten Kino Ebersberg, weitere Termine unter www.theater-zwischenton.de