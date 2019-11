Vier Hobby-Schmuckkünstlerinnen haben sich zusammengetan und präsentieren an diesem Freitag, 22. November, in der Praxisgemeinschaft Herzog-Ludwig-Straße 9 in Markt Schwaben ihre Werke. Los geht's um 18 Uhr. Mariët Goldschmidt stellt Glasperlen selbst her und verarbeitet sie zu Schmuckstücken weiter. Sabine Roseburg nennt ihr Konzept "New Vintage": Sie sammelt alten Perlen, Strass- und Porzellanschmuck und setzt diesen auf moderne Art in Szene. Lourdes Andrade stellt mit großer Fingerfertigkeit Armbänder und Ketten her, die aus winzigen Perlen oder Edelsteinsplittern gehäkelt werden. Ingrid Baumgärtner hat sich auf die Herstellung von wertigen Stücken aus Tahiti-Perlen spezialisiert.