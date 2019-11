Eine junge Künstlerin aus Weilheim ist nun mit ihren Werken in den Räumen der Praxisgemeinschaft Herzog-Ludwig-Straße 9 in Markt Schwaben zu Gast. Eröffnet wird die Ausstellung von Ramona Plörer mit einer Vernissage am Freitag, 8. November, um 18 Uhr. Bereits als Kind malte und zeichnete Ramona Plörer für ihr Leben gerne. Sie war so begeistert und begabt, dass sie ab ihrem 13. Lebensjahr Unterricht bei der Künstlerin Sabina Bockemühl erhielt. 15 Jahre lang schulte sie ihr Auge und lernte diverse Techniken kennen. Inzwischen hat Plörer ihren eigenen Stil entwickelt. "Mein Medium sind die Farben", erklärt die 28-Jährige. "Andere beginnen mit einer Vorzeichnung mit Bleistift, ich entwickle meine Bilder aus den Farben heraus." So entstehen abstrakte Bilder in Schütttechnik, doch auch konkrete Motive wie Meeresschildkröten gibt es zu sehen. Die Ideen dazu schöpft Plörer aus Fantasiereisen oder Geschichten, die sie inspirieren. Nach der Vernissage können die Bilder nach Vereinbarung besichtigt werden. Heilpraxis Sabine Roseburg, (08121) 258 03 57, oder Rechtsanwalt Sven Idek, (08121) 989 25 10.