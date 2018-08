20. August 2018, 21:57 Uhr Praktikum in Atlanta Small Talk und spannende Einblicke

Die 18-jährige Auszubildende Kristina Eder aus Berganger hat mit einem Programm der Joachim-Herz-Stiftung Auslandserfahrung in den USA gesammelt

Von Amelie Hörger, Baiern

"Wenn mir jetzt jemand ein Ticket in die Hand drücken würde und sagt, in vier Stunden geht der Flieger, ich würde sofort wieder los", sagt Kristina Eder aus Berganger begeistert. Dabei strahlt die 18-jährige Auszubildende über das ganze Gesicht und hinter der großen, braunen Brille leuchten ihre Augen förmlich. Wohin sie fliegen würde? Natürlich wieder in die USA, nach Atlanta, dort wo sie vor ein paar Monaten, organisiert von der Joachim-Herz-Stiftung bereits sechs Wochen an einer amerikanischen Universität verbracht hat.

Das Stipendienprogramm der Stiftung, genannt "Azubis in die USA", ermöglicht es jungen Menschen, die gerade mitten in ihrer Ausbildung stecken, einmal hinaus aus ihrem Betrieb, hinüber auf die andere Seite des Teiches zukommen und so nicht nur neue Leute, sondern auch eine andere Kultur kennenzulernen. Neun andere Teilnehmer waren genauso wie Eder in Georgia an der Kennesaw State University, 15 andere konnten sogar noch ein wenig länger bleiben und durch Praktika bei amerikanischen Firmen Erfahrungen sammeln. "Einer hat danach sogar ein Jobangebot bekommen", erzählt die angehende Industriekauffrau Eder. Für das zehnwöchige Programm hatte sie sich ebenfalls beworben und sie gibt zu, kurz enttäuscht gewesen zu sein, als sie dort keinen Platz erhielt. "Aber mit der Zeit dachte ich, es ist egal, die Auslandserfahrung ist trotzdem da", sagt sie und lächelt.

Von der Möglichkeit hatte sie in ihrer Rosenheimer Berufsschule erfahren und über einen Freund, der schon teilgenommen hatte und nur Gutes berichtete. Eine neue Kultur zu erleben, die Sprachkenntnisse zu verbessern und selbständig werden, so lauteten die Ziele für Eder. "Nicht, dass ich jetzt so super unselbstständig wäre", sagt sie und grinst, "aber im Ausland, da ist man auch mal auf sich alleine gestellt und muss einfach machen." Ein Talent wollte sich die Bergangerin im Besonderen von den Amerikanern abschauen. Small Talk. "Ich glaube, in keinem Land kann man das so gut lernen wie in Amerika."

Verschiedene Stationen in ihrem Ausbildungsbetrieb Neenah Gessner in Bruckmühl, der Filtrationsmedien und Trägermaterialien herstellt, hat Eder schon durchlaufen, im Februar ist sie dann endgültig kein Azubi mehr. Personalwesen, Verkauf, Rechnungswesen: Letzteres sei gar nicht so trocken, wie man denkt, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Im Einkauf gefällt es ihr aber am besten, da habe man "Kontakt mit Menschen". Kontakt zu Amerikanern hatte Eder in ihren sechs Wochen im Bundesstaat Georgia reichlich, vor allem auch durch Laura, eine amerikanische Deutschstudentin, die mit ihr und einer anderen Teilnehmerin gemeinsam in einer Wohnung lebte, ideal um sein Englisch zu verbessern.

Unterkunft, Kurse an der Universität und Ausflüge, all das wird von der Stiftung bereit gestellt. Selbst übernehmen mussten die Azubis nur die Kosten für ihre Verpflegung, aber meistens hätten sie ohnehin selbst gekocht, so Eder. Sonst sei "das Essen einfach so ungesund". Spannend fand die Auszubildende neben verschiedenen Kursen an der Uni vor allem Firmen- und Werksbesichtigungen, die während ihrer Zeit in Atlanta auf dem Programm standen. In die Hallen von Delta Air Lines oder Porsche durften die Azubis beispielsweise einen Blick werfen. "Bei Porsche gab es sogar eine eigene Rennstrecke", sagt die künftige Industriekauffrau begeistert. Eine Testfahrt hätte aber knapp 400 Dollar gekostet, im Stipendienprogramm ist diese leider nicht mitinbegriffen.

Vieles sei in Amerika anders, so die junge Frau. Ein Großraumbüro dort habe schon locker einmal 50 Plätze anstatt kuscheligen acht. Am meisten gewundert und entsetzt habe sie aber, wie schlecht angesehen eine Ausbildung in den Vereinigten Staaten sei. "Dort werden auch Ausbildungen angeboten, aber bei Weitem nicht so viele wie bei uns", erzählt sie. Die meisten würde stattdessen lieber für teures Geld auf ein College oder eine Universität gehen. Beim Programm mitzumachen und sich bis um 31. August für das kommende Jahr zu bewerben, würde sie jedem Azubi raten. Von Amerikanern spontan zum Tacoessen eingeladen zu werden oder auf der Straße wie aus dem Nichts ein Kompliment für das neue Kleid zu bekommen, seien nur ein paar der Vorteile, schwärmt Eder. Fiel ihr dort drüber denn gar nichts schwer? Sie überlegt kurz und schüttelt dann langsam den Kopf: "Nach nur sechs Wochen nach Hause zu fliegen", meint sie dann und lacht.Amelie Hörger