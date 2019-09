Auch in dieser Woche können 15- bis 24-Jährige aus dem südlichen Landkreis und aus Hohenlinden noch einen Termin für die kostenlose Impfung gegen Meningokokken-C-Erkrankungen vereinbaren. Darauf weist das Gesundheitsamt Ebersberg hin. Hintergrund ist die Tatsache, dass in den vergangenen Monaten mehrere junge Menschen schwer an einer Infektion mit Meningokokken erkrankt sind und die Gefahr einer weiteren Ansteckung besteht. Geimpft wird in dieser und der kommenden Woche jeweils von Montag bis Mittwoch. Weitere Informationen findet man auf der Homepage des Landratsamtes unter der Adresse www.lra-ebe.de. Zur Impfung anmelden können sich Betroffene unter der Telefonnummer (08092) 82 33 91 im Gesundheitsamt zu den folgenden Zeiten: Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und am Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr.