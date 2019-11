Während der Teufel in der Not sprichwörtlich Fliegen frisst, krempelt der Zornedinger die Ärmel hoch und hilft sich selbst. So zumindest geschieht das derzeit im Fall der vakanten Postfiliale in der Gemeinde. Gleich zwei Stellen haben nun die Initiative ergriffen, um die Versorgung der Bürger zumindest notdürftig am Laufen zu halten. Unterdessen ist man bei der Post weiterhin auf der Suche nach möglichen Geschäftspartnern.

Seit die einzige Filiale des Unternehmens vor knapp einem Monat überraschend ihren Betrieb eingestellt hat, sind die Bürger auf die umliegenden Anlaufstellen in Kirchseeon, Eglharting und Baldham angewiesen - zu weit und vor allem zu aufwendig für viele. Dagegen will Sieglinde Kornek-Peters, Vorsitzende im Seniorenbeirat, nun etwas unternehmen: Zweimal wöchentlich bietet sie einen Fahrdienst für Päckchen und Pakete nach Eglharting und Kirchseeon an. Die frankierten Sendungen können montags und donnerstags von 9 bis 10 Uhr im Rathaus sowie von 10.15 bis 10.45 Uhr bei der Feuerwehr in Pöring abgegeben werden. Wie Kornek-Peters sagt, soll die Dienstleistung vor allem Senioren und Personen ohne Auto zugute kommen. Angeboten wird der Service bis 19. Dezember. Da die Seniorenbeirätin den Päckchentransport ehrenamtlich übernimmt, haftet sie nicht für den Verlust von Sendungen auf dem Postweg.

Auch im Servicebüro am Herzogplatz werden Päckchen angenommen

Gleiches gilt für den Fahrdienst des Zornedinger Servicebüros. Auch dort bietet man Hilfe in der Not an - und zwar ebenfalls mit einem Paketdienst nach Kirchseeon und Eglharting. Während der Geschäftszeiten, werktags von 10 bis 17 Uhr, können die Päckchen am Herzogplatz 19 abgegeben werden. Doch damit nicht genug: Wie Gerhard Wolf vom Förderverein Sport & Kultur sagt, holen die Mitarbeiter auch Pakete aus den beiden Filialen ab, dazu brauchen sie aber eine Vollmacht des Empfängers. Außerdem verkauft das Servicebüro auch Briefmarken.

Auch bei der Post scheint man unterdessen nicht untätig zu sein. Ein Sprecher bestätigte vor etwa einer Woche der SZ, dass man auf der Suche nach potenziellen Partnern sei, in deren Räume eine neue Filiale einziehen könnte. Wie die Gemeinde Zorneding nach Rücksprache mit der Post mitteilt, gestalte sich die Akquise eines Standortes dieser Größe aber recht aufwendig, weshalb derzeit noch keine neue Lösung angeboten werden könne.