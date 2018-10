30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Positive Entwicklung Aufschwung im Herbst

Arbeitslosenquote liegt im Landkreis nur noch bei 1,7 Prozent

Ein arbeitsreicher Monat für die Landkreisbürger geht zu Ende: Im Oktober waren so wenige Ebersberger ohne Job wie lange nicht mehr. Dies teilt die auch für Ebersberg zuständige Arbeitsagentur Freising nun mit. Demnach sank die Arbeitslosenquote auf 1,7 Prozent, was 0,2 Prozentpunkte weniger ist als sowohl einen Monat, wie ein Jahr zuvor. Im Oktober vor zwei und vor drei Jahren waren es sogar noch zwei Prozent gewesen. Derzeit beziehen 1324 Ebersberger Arbeitslosengeld, insgesamt sind 2636 als arbeitssuchend registriert.

Auch in den übrigen Landkreisen in der Zuständigkeit der Freisinger Agentur ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Am niedrigsten ist die Quote derzeit in Erding mit 1,6 Prozent, in Dachau sind es 1,8 und in Freising 1,9 Prozent. Für alle vier Landkreise errechnet sich eine Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als noch Ende September. "Von den positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt profitieren derzeit sämtliche Personenkreise", bilanziert Karin Weber, Chefin der Freisinger Agentur. Besonders aber Personen unter 25 Jahren, die entweder eine Ausbildung begonnen oder eine abgeschlossen haben und nun ihren ersten Job antreten. Entsprechend gesunken ist die Arbeitslosenquote: Für die unter 25-Jährigen lag sie Ende Oktober in der Region bei 1,5 Prozent, im September waren es noch zwei Prozent. In Ebersberg ist sogar ein Rückgang von 1,7 auf nun noch 1,1 Prozent zu verzeichnen.

Nach wie vor hoch bleibt die Personalnachfrage. Die Arbeitgeber der Region meldeten 922 neu zu besetzende Arbeitsstellen. Damit befanden sich im Oktober 5181 Jobangebote im Stellenpool der Arbeitsagentur. Besonders Bedarf gibt es im Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit bei 1484 offenen Arbeitsstellen. Im produzierenden Gewerbe waren 1150 und im Bereich der Handels-, Vertriebs- und Tourismusberufe 863 offene Stellen bei der Agentur für Arbeit gemeldet, gefolgt von 690 im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung. Aus Ebersberg sind im Oktober 218 neue freie Stellen in Freising eingegangen, insgesamt werden im Landkreis 1185 neue Mitarbeiter gesucht.