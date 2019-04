8. April 2019, 22:16 Uhr Positive Bilanz Rotes Kreuz wächst weiter

Kreisverband legt vor allem in der Jugendarbeit kräftig zu

Durchaus stolz blickt der Ebersberger Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) auf die Mitgliederzahlen aus dem vergangenen Jahr zurück. Besonders große Erfolge zeigten sich bei der Nachwuchsarbeit, wie der Verband um Kreisgeschäftsführerin Elisabeth Seibl-Kinzlmaier in einer Pressemeldung schreibt. Demnach ist Anzahl der Mitglieder im Jugendrotkreuz (JRK) von 127 im Jahr 2017 auf 210 im Jahr 2018 gestiegen, gleichzeitig seien zwei neue JRK-Gruppen entstanden, die zusätzlich zu den bisher bestehenden zehn mit regelmäßigen Treffen, Fortbildungen und Unternehmungen, Jugendliche auf die Aufgaben im Roten Kreuz vorbereiten. Die vier vom Kreisverband organisierten Schulsanitätsdienste haben auch im vergangenen Jahr bei den Schul- und Sportfesten, bei Ausflügen und auch an ganz normalen Schultagen für Sicherheit gesorgt und ihren Mitschülern bei Notfällen geholfen.

Mit insgesamt 390 haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern nimmt der Kreisverband Ebersberg seine vielfältigen Aufgaben zur Unterstützung hilfebedürftiger Menschen im Landkreis wahr. Zu den Angeboten gehören: Rettungsdienst, ambulante Hauskrankenpflege, Kindertagesstätten, Erste Hilfe Kurse, Menüservice, Fahrdienst, Hausnotruf, Offene Behindertenarbeit und Blutspendedienst. Als Betreiber von 16 Kindertagesstätten sei das BRK zudem eine wichtige Säule bei der Unterstützung von Familien im Landkreis, wie der Verband weiter schreibt. Aktuell werden 842 Kinder durch das BRK betreut.

Ein wichtiger Bestandteil des Kreisverbandes ist das Ehrenamt. Das zeigt auch ein Blick auf die Mitgliederentwicklung. Die ist im Bereich der Bereitschaftsdienste von 443 in 2017 auf 461 in 2018 gestiegen. Gesunken ist lediglich die Zahl bei der Wasserwacht - um zehn Mitglieder auf 315. Insgesamt waren die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Vorjahr 64 854 Stunden im Einsatz. In 2017 waren es noch 63 400 Stunden. All das, so der Kreisverband, sei natürlich nur durch die Unterstützung von Förderern sowie Spendern, Sponsoren und Gönnern möglich. Umso mehr dürfte es das BRK freuen, dass die Zahl der Fördermitglieder von 9584 auf 11 110 angewachsen ist.