Wenn es im Frühjahr kalt ist, findet man das vielleicht kurz unerträglich, zieht sich dann die dicke Jacke an und begibt sich aus dem Haus. Anders ist das bei den Bienen: "Unter 15 Grad gehen die Bienen einfach nicht raus", erklärt Manfred Huber. Der Imker aus Poing bestätigt die Bilanz, die das Mayener Fachzentrum Bienen und Imkerei zusammen mit dem deutschen Imkerbund für die Honigernte der vergangenen Saison herausgab. Daraus geht hervor, dass die sogenannte Frühtracht im bayernweiten Durchschnitt nur zwei Drittel des letztjährigen Ertrags betrug. Weil die Frühlingsmonate zu schlechtes Wetter mit sich brachten, sei die erste der beiden Haupternten, die normalerweise im Mai stattfindet, auch im Landkreis deutlich schlechter als gewohnt ausgefallen, so Huber. Der Honig der Frühtracht stammt von Rapspflanzen, Löwenzahn und Obstblüten.

Auch bei Peter Klippel aus Zorneding, Michael Irl aus Poing und Walter Götz aus Hohenlinden war die erste Ernte wetterbedingt kein großer Erfolg. In Hohenlinden, so Götz, sei die erste Ernte aufgrund der überwiegend kiesigen Böden aber grundsätzlich eher nicht die Haupternte. Die zweite Ernte, die meist im Juli stattfindet, ist bei den vier Imkern aus dem Landkreis dann jedoch wieder relativ durchschnittlich ausgefallen, Klippel spricht bei sich sogar von einer "sehr guten" Ernte. Der Blütenhonig des Sommers habe außerdem einen recht niedrigen Wassergehalt, so Klippel, was den Honig qualitativ besonders hochwertig mache. Zu guter Letzt fließt in die zweite Ernte noch der Waldhonig ein, der durch das trockene Wetter im Juni und Juli jedoch wieder eher gering ausgefallen sei. Huber schätzt, dass er insgesamt etwa drei Viertel seines gewohnten Ernteergebnisses eingefahren hat, für die bayernweiten Gesamternten gibt es bislang noch keine genauen Zahlen. Und der Poinger Imker Michael Irl bleibt positiv: "Vielleicht war der Ertrag für den Imker diesmal etwas geringer, aber den Bienen geht es auf jeden Fall gut."