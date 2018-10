3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Porträtkonzert Erstaunliche Klangsymbiose

Viele Musikinteressierte im Landkreis dürften Hermann Rid kennen: Er ist seit vielen Jahren Lehrer für Saxofon und Leiter der Big Band Markt Schwaben's Finest an der Musikschule. Nun präsentiert er sich im Porträtkonzert mit seiner Duopartnerin, der Harfenistin Martina Holler: Am Sonntag, 7. Oktober, gibt Klang Dimension ein Konzert in der wunderbaren Atmosphäre der katholischen Kirche in Alxing. Seit mehr als zwanzig Jahren sind Rid und Holler mit ihrer überraschenden Klangsymbiose erfolgreich. Erstaunlich, wie wunderbar harmonisch, sinnlich, aber auch energievoll und modern Harfe und Saxofon in diesem Duo klingen. Das Zusammenspiel des ältesten Musikinstruments - der Harfe - mit dem jüngsten Blasinstrument - dem Saxofon - gelingt beiden Musikern virtuos. Das Repertoire ist ebenso erstaunlich wie vielseitig: Es verbindet in einer sensiblen und klugen Synthese Tradition mit Moderne. Neben Originalkompositionen bearbeiten Holler und Rid Stücke aus Barock, Romantik, Impressionismus, namhafte Komponisten schrieben Neues für das Duo. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt frei - Spenden sind erwünscht.