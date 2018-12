4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Porträt Mit der Musik kommen die Farben

Der Poinger Masumi Miura malt Bühnenbilder. Eines ist bei der "Bayerischen Rauhnacht" zu sehen

Von Clara Lipkowski, Poing

Masumi Miura hält den Bleistift nicht zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und fixiert ihn mit dem Daumen. Bei ihm liegt der Stift parallel zwischen den drei Fingern. Ohne großen Druck skizziert er mit geübten Bewegungen einen Bühnenrahmen. Doch die Striche auf dem Blatt sind kräftig und präzise. Nach wenigen Handbewegungen erkennt man das Alugerüst der Bühne, an dem für gewöhnlich Scheinwerfer hängen. In der Theaterwelt der Beleuchter, Ton- und Bühnentechniker, die emsig vorarbeiten, bevor die Schauspieler zur Premiere auf die Bühne treten, ist der 57-Jährige Spezialist für das Bühnenbild. Der Poinger entwirft und malt Kulissen und Bühnenbilder für Produktionen der Münchner Staatsoper, für Theater in seiner Heimat Japan und nun für die Wiederaufnahme der "Bayerischen Rauhnacht", ein mystisches Musiktheater, das am Donnerstag in Ebersberg zu sehen ist.

In einer riesigen Werkstatthalle der Münchner Staatsoper in Poing sitzt Miura an einem kleinen Eckschreibtisch. Um ihn herum herrscht geschäftiges Treiben, Kollegen schieben Kulissen-Geländer durch die Halle oder legen Materialien bereit.

Wenn Masumi Miura nicht zeichnet, skizziert er stehend auf einer großen Holzplatte mit einem Teleskop-Kohlestift die Maße für einen Zuschnitt. An anderen Tagen trägt er mit einem übergroßen Pinsel auf der Leinwand stehend intensivrote Farbe auf, für "Hänsel und Gretel" in München zum Beispiel. Wie beim Putzen achtet er dann darauf, nicht auf die schon fertigen Stellen zu treten. "Italienische Technik" nennt sich das Malen auf dem Boden, geeignet für große Bühnen, wie sie in Italien vor 300, 400 Jahren etabliert wurden. Bei kleinen Bühnen komme die englische Technik zum Einsatz, erklärt Miura. Da die Shakespearschen Theatertruppen weniger Platz hatten, habe man die Bilder beim Malen aufgerollt, sagt er, auch diese Technik werde bis heute angewandt.

Masumi Miura mag malerische, märchenhafte Kulissen. Mit minimalistischen, kühlen Sichtbeton-Bühnenbildern, wie sie für moderne Tanzstücke verwendet werden, kann er wenig anfangen. "Das Bühnenbild muss etwas erzählen" - zusätzlich zu den Schauspielern. Das war auch sein Anspruch an die Kulisse der Bayerischen Rauhnacht, die er 2002 gestaltet hat. Damals war der Kontakt zur Truppe zufällig entstanden, in Tokio, wo Masumi den Sommer über eine Produktion begleitete und den Rauhnacht-Regisseur Matthias von Stegmann traf. Er engagierte den Poinger.

Vor jeder Bühnengestaltung hört dieser sich die Oper oder das Stück an. Kollegen wälzten Bücher, beschäftigten sich mit der Historie, sagt Masumi, er widme sich lieber der Musik und dem Text. "Dann fange ich an, mir Farben dazu vorzustellen und Formen." So entstand auch das dunkelblaue, mystische Bühnenbild der Rauhnacht. Zur Wiederaufnahme hat er nur wenig geändert. Die kahlen Bäume, die seitlich die Bühne einrahmen, wurden erneuert. Damit ein Bühnenbild bei Tourneen auf unterschiedlichen Bühnen verwendet werden kann, plant Masumi die Gegenstände variabel: Die Blenden, die das Portal wie ein Vorhang einrahmen, werden ineinander geschoben, wenn eine Bühne schmaler ist. Und Masumi legt Wert auf gutes Licht. Für die Rauhnacht hat er den hinteren Vorhang mit UV-Lichtfarbe bestrichen. Mit Schwarzlicht ausgeleuchtet und Nebel eingehüllt, kommt er zur Geltung.

Seit 34 Jahren lebt Masumi nun in Poing. Nach seinem Malereistudium in Tokio sei es ein "Muss" gewesen, nach Europa zu gehen, das Mekka der Maler. Dass es am Ende Deutschland wurde, war Zufall. Er studierte nochmal, Kunstgeschichte, und fing dann bei der Staatsoper an. "Damals war ich fast jeden Abend in der Oper", erinnert er sich. Ob er jemals nach Japan zurückkehre, wisse er nicht, sagt er, es gebe keinen konkreten Grund, und das Theater sei dort ein bisschen zu gut organisiert. "Alles geht sehr schnell. Wenn hier zwei Leute an etwas arbeiten, machen es dort zehn, damit es eher fertig ist." Was er aber besonders genießt: Wenn er mal wieder mit der Oper zu einem Gastspiel in seiner Heimatstadt Tokio reist.

"Die bayerische Rauhnacht" im Alten Speicher Ebersberg ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen: am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr im KuKo Rosenheim, Tickets unter (08031) 365 93 65, sowie am Dienstag und Mittwoch, 1./2. Januar, um 20 Uhr, im Bürgersaal Ergolding, Tickets beim Landshuter Männerladen unter (0871) 294 75.