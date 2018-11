19. November 2018, 22:08 Uhr Polizeikontrollen Jugendliche mit Alkohol und Drogen erwischt

Handfesten Ärger mit der Polizei - und bald wohl auch mit ihren Eltern - haben einige Jugendliche aus Zorneding am Hals. Die Gruppe hatte sich am vergangenen Samstag gegen 19.45 Uhr am Zornedinger Weiher getroffen und wurde dort von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Jugendlichen mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol bei sich hatten. Diesen hätten sie nach eigenen Angaben in einem nahegelegenen Supermarkt gekauft. Nachdem aus der Gruppe keiner volljährig war, wurden die alkoholischen Getränke sichergestellt. Diese werden laut Polizei an das Jugendamt des Landratsamtes Ebersberg weitergeleitet - und von dort werden die Eltern bald einen Brief erhalten.

Auch einem 18-jährigen Poinger ist eine Polizeikontrolle zum Verhängnis geworden. Eine Zivilstreife wurde am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf drei junge Männer am Schulzentrum in Poing aufmerksam. Nach der Aufforderung durch die Beamten, ihre Taschen zu leeren, holte der 18-Jährige einen sogenannten Crusher mit Cannabisresten hervor. Dieser wurde beschlagnahmt. Weiteres Rauschgift konnte nicht gefunden werden. Gegen den Schüler wird nun wegen Rauschgiftbesitzes ermittelt.