7. Juli 2019, 21:24 Uhr Polizeieinsätze in Aßling und in Grafing Betrunken am Steuer und auf dem Fahrrad









Feedback Die Polizei Ebersberg hat am Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Wie die Dienststelle mitteilte, fiel einer Streife bei Aßling gegen 22.45 Uhr ein Auto auf, das in Schlangenlinien und wechselnder Geschwindigkeit über die Straße fuhr. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers aus dem südlichen Landkreis Ebersberg stellten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus Ebersberg verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Dass Alkohol und Verkehr nicht gut zusammenpassen, bekam auch ein 45-Jähriger in Grafing am Samstagabend schmerzhaft mit seinem Fahrrad zu spüren. Aufgrund seiner, wie die Polizei mitteilte, starken Alkoholisierung von über zwei Promille prallte der Radler gegen ein geparktes Auto und stürzte dann zu Boden. Er erlitt dabei eine Prellung. Es wurde eine Blutentnahme in der Kreisklinik durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Am Auto entstand leichter Sachschaden.