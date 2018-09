19. September 2018, 21:54 Uhr Polizei warnt Einbruchserie geht weiter

Erneut werden teure Werkzeuge aus einer Halle gestohlen

Wer im nördlichen Landkreis teures Werkzeug besitzt, muss besonders aufpassen. Zum wiederholten Mal wurde nun in eine landwirtschaftliche Maschinenhalle eingebrochen und daraus hochwertige Maschinen, wie Schlagbohrer, Schleifer, Bohrer und ähnliches entwendet. Der aktuelle Fall ereignete sich in der Nacht von auf Dienstag in Forstinning. Wie die Polizei mitteilt, griffen die Täter von außen durch einen vorhandenen Spalt zwischen Mauer und Schiebetür und lösten den Verschlussriegel. Anschließend gingen sie durch die Halle in eine Werkstatt und entwendeten dort einen Schlagbohrer, mehrere Bohrmaschinen und Schleifer im Wert von etwa 2200 Euro. Da sie mehrere hochwertige Maschinen zurückließen, ist davon auszugehen, dass sie gestört wurden.

Dies ist bereits der dritte Einbruch in unmittelbarer Nachbarschaft, unter anderem wurde auch in Anzing eingebrochen, seit dem Frühjahr dürften die Taten zu einer Serie gehören, die sich von Oberbayern über Schwaben bis Oberfranken zieht und bei der die Täter sich immer ähnliche, leicht zu öffnende Objekte aussuchen und hochwertige Maschinen entwenden. Auch im vergangenen Jahr gab es mehrere ähnliche Fälle, so wurde etwa in den Markt Schwabener Bauhof eingebrochen.

Die Polizei rät Besitzern von landwirtschaftlichen Hallen in der Region zur erhöhten Wachsamkeit beziehungsweise zur Verbesserung der Sicherung der Eingänge. Denn es sei zu erwarten, dass die Einbrecher noch in der Gegend aktiv sind, warnt die Polizei und hofft auf Zeugen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sonstige Hinweise auf die Diebstähle geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 bei der Poinger Inspektion melden.