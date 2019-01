27. Januar 2019, 17:12 Uhr Vaterstetten 81-Jähriger verursacht betrunken Unfall und flüchtet

Als Polizeibeamten den Mann anschließend stellen wollen, wehrt er sich so heftig, dass er gefesselt werden muss.

Ein 81-Jähriger hat am Freitag in Vaterstetten betrunken einen Unfall verursacht, ist geflüchtet und hat sich dann den herbeigerufenen Polizisten widersetzt. Einem Zeugen war der Fahrstil des Mannes aufgefallen, also sprach er den Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Baldhamer Straße an und bemerkte dabei einen deutlichen Alkoholgeruch. Als der Zeuge die Polizei rief, stieg der 81-Jährige in sein Auto, fuhr rückwärts gegen ein anderes Fahrzeug und dann davon.

Die Beamten der Polizei Poing befragten zunächst die Zeugen auf dem Parkplatz und fuhren dann zur Adresse des offenbar betrunkenen Autofahrers nach Baldham. Dort trafen sie ihn vor seinem Haus an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, weshalb dem Mann Blut abgenommen werden sollte.

Da er sich dem aber widersetzte, mussten ihn die Beamten fesseln. Auch dabei leistete der Baldhamer Widerstand. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Sein Führerschein wurde sofort sichergestellt, der Sachschaden auf rund 3000 Euro geschätzt.