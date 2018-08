23. August 2018, 21:58 Uhr Polizei sucht Zeugen Zwei Motorroller gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in der Nähe des Moosacher Bahnhofs zwei Motorroller im Wert von insgesamt 1000 Euro gestohlen. Bei den Rollern handelt es sich laut Polizei um einen blauen Aprilia-Roller sowie einen schwarzen Motorroller der Marke Kymco. Dieser wurde ganz in der Nähe beschädigt aufgefunden.