15. April 2019, 22:07 Uhr Polizei sucht Zeugen Zwei Mal Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag gegen 11 Uhr in der Ebersberger Karwendelstraße ereignet hat. Ein dort abgestelltes Fahrzeug wurde an beiden Türen zerkratzt, offenbar von einem unachtsamen Radler. Hinweise bitte an (08092) 82 68-0. An die Kollegen in Poing unter der Nummer (08121) 99 17-0 kann sich wenden, wem am vergangenen Mittwoch in der Kampenwandstraße in Poing aufgefallen ist, wie etwa zwischen 16 und 17.30 Uhr ein dort geparktes Fahrzeug zerkratzt wurde. Der Schaden wird jeweils auf rund 1000 Euro beziffert.