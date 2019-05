5. Mai 2019, 12:03 Uhr Polizei sucht Zeugen Versuchter Überfall in Markt Schwaben

Unbekannter bedroht Supermarkt-Kassierer mit Pistole, flieht dann aber ohne Beute

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubüberfalls auf einen Supermarkt in Markt Schwaben. Am Samstag kurz vor Ladenschluss wenige Minuten vor 20 Uhr befanden sich zwei bislang unbekannte Männer im Discounter in der Wallbergstraße. Während einer das Umfeld der Kasse beobachtete, ging der zweite zum Kassierer und forderte mit vorgehaltener Pistole das Geld aus der Kasse. Als dieser nicht reagierte, schlug er dem 18-jährigen Angestellten mit der Hand ins Gesicht. Der konnte aber die Kasse wegen eines laufenden Bezahlvorganges nicht öffnen, eine Kundin hatte noch etwas aus der Kühltheke vergessen. Bei ihrer Rückkehr flüchtete der Täter ohne Beute. Sein offensichtlicher Komplize folgte ihm wenig später und bezahlte noch einen Bund Spargel, den er in der Hand gehalten hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der mit silberfarbener Pistole bewaffnete Täter war 18 bis 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlank und mit dunkler Hose und dunklem Kapuzenpulli bekleidet. Ferner trug er weiße Turnschuhe. Er hatte einen blauen Müllsack bei sich. Der mutmaßliche Komplize war etwa 30 Jahre alt, ebenfalls schlank und etwa 180 Zentimeter groß. Er trug einen dunkelblauen Jogginganzug, eine dunkelblaue Daunensteppjacke, schwarze Mütze und schwarze Nike-Turnschuhe mit weißem Logo und weißen Schnürsenkeln. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Erding unter (08122) 968-0.