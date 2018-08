9. August 2018, 09:46 Uhr Polizei sucht Zeugen Vandalismus im Parkhaus

Unbekannte schlagen in Markt Schwaben mehrere Scheiben ein

Unbekannte haben im Parkhaus an der Münterstraße randaliert, dabei gingen mehrere Glasscheiben zu Bruch. Der Vorfall aus der vergangenen Woche wurde jetzt erst bei der Polizei Poing gemeldet. Wie diese nun mitteilt, kam es zu diversen Sachbeschädigungen im P+R Parkhaus am Bahnhof. Laut Anzeigeerstatter wurden vermutlich in der Nacht auf den 2. August insgesamt drei Glasscheiben der Türen zu den Treppenhäusern eingeschlagen. Zudem wurde eine breite Glasfront zur S-Bahnseite durch Steinschläge demoliert und eine Türklinke im Treppenhaus beschädigt.

Wer in besagtem Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Poing unter (08121) 9917-0 zu melden.