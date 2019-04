3. April 2019, 22:14 Uhr Polizei sucht Zeugen Unfallflucht im Parkhaus

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag von einem Unfallort entfernt. Beschädigt wurde die Tür eines Wagens, der im Parkhaus in der Friedensstraße 7 abgestellt war. Hinweise an die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0.