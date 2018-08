26. August 2018, 21:51 Uhr Polizei sucht Zeugen Unfallflucht im Fuchsweg

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offenbar im Fuchsweg einen anderen Wagen angefahren und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Eigentümerin des anderen Wagens stellte am nächsten Tag eine Beschädigung an der linken Stoßstange fest, der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Poing unter Telefon (08121) 99170 entgegen.