16. Januar 2019, 21:46 Uhr Polizei sucht Zeugen Unfallfahrer machen sich aus dem Staub

In gleich drei Fällen von Fahrerflucht ist die Polizeiinspektion Poing auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. So wurde am vergangenen Montag zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Parsdorf ein BMW mit österreichischem Kennzeichen von einem Unbekannten angefahren. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein weiterer Unfallfahrer hat am Dienstag in der Kirchheimer Straße, Ecke Gewerbestraße in Landsham ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass der Fahrer von der Kirchheimer Straße kommend in die Gewerbestraße eingebogen ist und dabei das Schild auf der dortigen Verkehrsinsel umgefahren hat. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 200 Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, wurde im Zeitraum von 18 bis 3.30 Uhr zudem ein geparkter Nissan in der Zornedinger Lärchenstraße, Höhe Hausnummer 11, von einem Unbekannten angefahren - der Schaden hier: 1500 Euro. Wer Hinweise zu einem der drei Fälle geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Poing unter (08121) 991 70 zu melden.