3. Mai 2019, 22:05 Uhr Polizei sucht Zeugen Überholmanöver führt zu Unfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der B304 nahe der Ausfahrt Zorneding ereignet. Ausgelöst hat ihn laut Polizei ein Mann, der mit seinem silbergrauen Auto mit Ebersberger Zulassung in einer unübersichtlichen Kurve trotz Gegenverkehr und durchgezogener Mittellinie überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender 18-jähriger Münchner ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der sich mehrfach überschlug und dann in einem Feld liegen blieb. Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher hielt nicht an und fuhr in Richtung Kirchseeon weiter. Daher hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 991 70, nun auf Hinweise.