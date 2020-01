Am Dreikönigstag ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein bis dato unbekannter Mann einem 35 Jahre alten Grafinger Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat. Sowohl der unbekannte Täter, als auch der Geschädigte hatten sich in der Cafe-Bar Mocca in Grafing aufgehalten, ehe der Streit gegen 3 Uhr früh eskalierte. Wegen des Verdachts auf eine Augenverletzung wurde der Geschädigte vom Rettungsdienst in eine Augenklinik nach München gebracht. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei Ebersberg bittet unter (08092) 8268-0 um Hinweise von Zeugen.