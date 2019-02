14. Februar 2019, 22:18 Uhr Polizei sucht Zeugen Schraube unter Autoreifen platziert

Das hätte schlimme Folgen haben können: Ein Unbekannter hat in der Poinger Wittelsbacherstraße eine Schraube unter den Reifen eines geparkten Autos platziert. Die Tat müsse sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.10 Uhr, ereignet haben. Hätte der Fahrer die Sabotage an seinem Wagen nicht noch vor Fahrtantritt bemerkt, wäre der Reifen vermutlich beschädigt worden, mutmaßen die Beamten, die deshalb nach Zeugen für die Tat suchen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Poing unter der Rufnummer (08121) 9917-0 in Verbindung zu setzen.