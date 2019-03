25. März 2019, 22:14 Uhr Polizei sucht Zeugen Reifendieb unterwegs

Ziemlich dreist ist ein Unbekannter vorgegangen, der in der Nacht auf Montag vier Reifen im Wert von etwa 150 Euro aus einem Garten in der Karlsbader Straße entwendete. Zeugen hatten gegen 01.18 Uhr beobachtet, dass ein Mann, etwa 1,80 Meter groß und hell gekleidet, die Reifen inklusive Felgen einzeln in sein Fahrzeug einlud. Dieses wird als eine Art Kleintransporter oder Limousine beschrieben. Die Farbe soll Weiß sein, unter Umständen handelt es sich um einen Peugeot älterer Bauart mit einer unbekannten Zulassung. Das Fahrzeug wird als "schrottreif" beschrieben, den Zeugen ist starker Dieselgeruch aufgefallen. Vermutlich fuhr der Reifendieb aus der Karlsbader Straße in Richtung des Autohauses an der Herzog-Ludwig-Straße und möglicherweise weiter Richtung Ortsmitte. Wer in der Nacht zu Montag ein entsprechendes Fahrzeug oder eine entsprechende Person im Raum Markt Schwaben gesehen hat, wird gebeten, sich unter (08121) 99 17-0 an die Polizeiinspektion Poing zu wenden.