23. Mai 2019, 22:01 Uhr Polizei sucht Zeugen Reifen aus Tiefgarage gestohlen

Erneut haben Reifendiebe in einer Tiefgarage zugeschlagen. Der Wert der Reifen der Marke Bridgestone, die in der Garage in der Von-Kobell-Straße gelagert waren, beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizeiinspektion Poing unter Telefon (08121) 9917-0 entgegen.