18. Dezember 2018, 22:05 Uhr Polizei sucht Zeugen Randalierer bewerfen Haus mit Holzscheiten

An einem Wohnhaus im Markt Schwabener Fischergries haben sich unbekannte Randalierer zu schaffen gemacht. Die Täter warfen am Montag in der Zeit von 21 bis 23 Uhr mehrere Holzscheite gegen das Gebäude und beschädigten dabei Jalousien, eine Gartenfigur und eine Lampe. Es entstand laut Polizei ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Nachdem ein Anwohner den Notruf abgesetzt hatte, fahndete die Polizei Poing mit zwei Streifenbesatzungen und einem Diensthundeführer nach den Randalierern - bislang allerdings erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (08121) 9917-0 in Verbindung zu setzen.