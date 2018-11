16. November 2018, 22:01 Uhr Polizei sucht Zeugen Neue Masche

Schon wieder Autoknacker am Friedhofsparkplatz

Am Mittwoch ist erneut eine Friedhofsbesucherin bestohlen worden. Wie bei ähnlichen Diebstählen der vergangenen Tage, wurde das Auto der Betroffenen aufgebrochen. Die 74-Jährige hatte im Endbachweg geparkt, um auf den Friedhof zu gehen. Innerhalb von nur fünf Minuten schlug der bislang unbekannte Täter zu. Er warf die Scheibe auf der Beifahrerseite des Audis ein und entwendete das Handy und den Geldbeutel der Frau.

Dass auf diese Weise ein Diebstahl begangen wird, passierte damit im Landkreis nun bereits zum fünften Mal innerhalb weniger Tage. In Poing ist es schon der zweite Fall, einer wurde aus Markt Schwaben gemeldet. Weitere zwei Diebstähle ereigneten sich im Ebersberger Forst. Dass Diebe sich Parkplätze an Friedhöfen oder an beliebten Routen für Spaziergänge aussuchten, komme immer mal wieder vor, sagt der Poinger Polizeichef Helmut Hintereder. Ungewöhnlich sind die Tatorte also nicht, wohl aber die Häufigkeit der Fälle in so kurzer Zeit. "Es deutet vieles darauf hin, dass es der gleiche Täter oder die gleiche Tätergruppe ist", sagt Hintereder. Dafür spreche auch, dass die Tatorte nicht weit auseinanderliegen.

Noch hat die Polizei keine Anhaltspunkte. Eine Spurensicherung wird vorgenommen, doch am hilfreichsten seien konkrete Hinweise, sagt Hintereder. "Wir hoffen natürlich auch, dass die Personen, die ihre Fahrzeuge an den Örtlichkeiten parken sensibel sind, und wenn sie ein Geräusch hören zum Beispiel noch einmal zurückgehen."