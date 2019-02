3. Februar 2019, 22:06 Uhr Polizei sucht Zeugen Nach Unfall geflüchtet

Erneut hat ein unbekannter Autofahrer einen anderen Wagen beschädigt und ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wie die Polizeiinspektion in Poing mitteilt. Der Fall ereignete sich am Freitag im Zeitraum zwischen 15 und 16.30 Uhr in der Herzog-Ludwig-Straße auf Höhe der Bäckerei. Angefahren wurde ein blauer Pkw. Der Unfallverursacher streifte nach Angaben der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Wagen der Geschädigten. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Nun hofft die Polizei Poing auf Hinweise von Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder etwas über den Unfallfahrer weiß, soll sich unter der Telefonnummer (08121) 991 70 melden.