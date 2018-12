11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Polizei sucht Zeugen Nach Unfall geflüchtet

Der Fahrer eines dunklen VW Golf hat am Montag gegen 17 Uhr auf der Alten Gruber Straße einen Unfall verursacht und ist einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, bog der Unbekannte nach links in die Gruber Straße ein und nahm dabei einem 45-jährigen Autofahrer aus Haag in Oberbayern die Vorfahrt. Der Mann machte eine Vollbremsung, auch eine hinter ihm fahrende Autofahrerin musste stark auf die Bremse treten. Es gelang ihr aber nicht, den Wagen noch rechtzeitig zu stoppen, sie fuhr leicht auf das Auto vor ihr auf. Den Schaden am Auto der Frau beziffert die Polizei auf etwa 150 Euro. Nun sucht die Polizei Poing, Telefon (08121)9917-0, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können.