In einem Fall ist ein geparktes Auto beschädigt worden, im anderen eine Mauer - beide Male fehlt allerdings vom Verursacher jede Spur. Die Polizeiinspektion Poing sucht deshalb Zeugen, die etwas zur Aufklärung der Fälle von Unfallflucht beitragen können. Die erste der beiden ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen 13.30 und 13.50 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in Markt Schwaben. Der Geschädigte parkte sein Auto laut Polizei in der geschäftsnahen Parkreihe. Rechts neben ihm stand ein dunkelfarbener Wagen, welcher nicht mehr vor Ort war, als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Aus der Parksituation schließen die Beamten, dass das blaue Auto mit der Unfallflucht in Verbindung steht. Dessen Fahrer parkte offenbar rückwärts aus, wobei er an der rechten Seite des Fahrzeugs entlang schrammte. Hierdurch entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro.

Auch in Vaterstetten hat sich jemand nach einem Unfall einfach aus dem Staub gemacht - und zwar bereits eine Woche zuvor, am Samstag, 19. Oktober. Im Verlauf des Vormittags hat ein Autofahrer in der Gegend der Brünnsteinstraße und Wendelsteinstraße eine Mauer touchiert, die dadurch beschädigt wurde. Das flüchtige Fahrzeug muss nun eine beschädigte Rücklichtabdeckung haben. In beiden Fällen bittet die Poinger Polizei nun um Hinweise unter der Telefonnummer (08121) 99170.