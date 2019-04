5. April 2019, 21:43 Uhr Polizei sucht Zeugen Hoher Schaden bei Parkrempler

Eigentlich dachte ein 18-jähriger Autofahrer, dass nicht viel passiert war, als er am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf dem Parkplatz der Gemeinde Vaterstetten in der Wendelsteinstraße gegen ein anderes Fahrzeug rummste. Auf den ersten Blick stellte der junge Mann jedenfalls an dem geparkten schwarzen VW der T-Reihe, den er angefahren hatte, keinen Schaden fest, wie die Polizei mitteilt. Später allerdings bemerkte der 18-Jährige, dass sein eigener Wagen massiv beschädigt war, die Reparaturkosten werden auf 2000 Euro geschätzt. Er fuhr deshalb laut Polizei zum Parkplatz zurück, der schwarze VW war da aber schon weg. Daher hofft die Polizei Poing nun, dass sich der Eigentümer meldet oder Zeugen unter Telefon (08121) 9917-0 Hinweise geben.