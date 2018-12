23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Polizei sucht Zeugen Feldkreuz angezündet

Die Polizei sucht Zeugen einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung: Im Zeitraum zwischen vorvergangenem Samstag und vergangenem Mittwoch wurde in Glonn in der Niedermaierstraße ein Feldkreuz offenbar mutwillig in Brand gesetzt. Den dabei entstandenen Sachschaden beziffert die zuständige Polizei Ebersberg auf etwa 2000 Euro, sie hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer (08092) 82 68-0.