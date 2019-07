1. Juli 2019, 21:41 Uhr Polizei sucht Zeugen Fahrradklau am Feuerwehrfest

Das Feuerwehrfest am vergangenen Samstagabend haben offenbar professionelle Fahrraddiebe für ihre Zwecke ausgenutzt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurden im Bereich des Feuerwehrhauses und des dortigen Spielplatzes insgesamt sechs Fahrräder gestohlen, welche die Besucher dort abgestellt hatten. Alle Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum zwischen etwa 20 Uhr und Mitternacht. Alle gestohlenen Räder waren abgesperrt und zum Teil zusammengekettet gewesen. Zwei als gestohlen gemeldete Fahrräder konnten am nächsten Vormittag durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Kirchseeon-Dorf in einem Gebüsch nahe dem Radweg in Richtung Ebersberg wieder aufgefunden und den Eigentümern übergeben werden. Von den vier übrigen entwendeten Rädern fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Scott - Spark 940", der Neupreis liegt bei etwa 2300 Euro. Außerdem fehlen ein weiß-rotes Damen-Trekkingbike der Marke "Veermont - Oroshi,", ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke "Ghost - Kato 2,7" sowie ein schwarz, weiß und rot lackiertes Mountainbike der Marke "Merida". Der Wert der drei Räder liegt laut Polizei insgesamt bei rund 1300 Euro. Außerdem ließen die Diebe noch einen orange-schwarzen Fahrradhelm Marke "Uvex" mitgehen. Wer die Radldiebe beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Ebersberg unter der Telefonnummer (08092) 82 68-0.