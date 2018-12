3. Dezember 2018, 22:06 Uhr Polizei sucht Zeugen Erneut Einbrüche in Baldham

Die Einbruchsserie im Landkreis hält an. Ein Ehepaar aus Baldham verständigte am Sonntag gegen 15 Uhr die Polizei, weil Diebe in ihren Bungalow in der Smetanastraße eingestiegen waren. Die Täter hebelten das Fenster eines Kinderzimmers im Erdgeschoss auf und durchwühlten das Haus. Offenbar wurden sie während der Tat durch irgendetwas gestört, da sie den Bungalow überhastet über die Terrassentüre verließen und dabei sogar eine Geldkassette mit Bargeld, die sie vom Büro aus dem Keller mitnahmen, verloren haben. Dieser Fall kann der Polizei zufolge eindeutig dem Einbruch vom Samstag in der Baldhamer Rossinistraße zugeordnet werden. Die Tatzeit beider Einbrüche liegt in etwa zwischen 17 bis 19 Uhr. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Poing unter Telefon (08121) 99170 melden.