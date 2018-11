7. November 2018, 22:20 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Dass Einbrecher Häuser bevorzugen, die verlassen aussehen, ist ja nicht ganz neu. So geschehen auch am Dienstag in einem Einfamilienhaus in der Parkstraße in Anzing. Doch für die Einbrecher hat sich die Aktion nicht gelohnt, das Haus steht leer, Wertgegenstände gab es darum keine zu klauen. Trotzdem haben die verhinderten Diebe einen Schaden im vierstelligen Bereich angerichtet, laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf und beschädigten auch Inventar. Zeugen, die am Dienstag zwischen 8 und 22 Uhr in der Parkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter (08121) 99 17-0 bei der Inspektion in Poing zu melden.

Ebenfalls dort anrufen sollte, wer am Dienstag zwischen 7 und 19 Uhr in Gelting in der Straße "Am Urtel" Ungewöhnliches bemerkt hat. Auch hier waren Einbrecher am Werk und auch hier wurde ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt. Der oder die Täter richteten dabei einen Schaden von rund 500 Euro an, außerdem entkamen sie mit Schmuck im Wert von mehreren 1000 Euro.