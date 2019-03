6. März 2019, 21:46 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

In letzter Zeit ist es, was Einbrüche angeht, etwas ruhiger in der Gegend rund um Vaterstetten geworden. Jetzt haben aber wieder Diebe zugeschlagen. Zwischen 17.45 und 22.15 Uhr sind am Dienstag bislang unbekannte Personen in ein Reihenhaus in der Millöckerstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter dazu die Terrassentüre auf und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Zeugen, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 zu melden.