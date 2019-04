29. April 2019, 21:23 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrecher scheitern an Mehrfamilienhaus

Massive Hebelspuren und einen Sachschaden von etwa 2000 Euro haben Einbrecher hinterlassen, die sich vermutlich in der Nacht vom 19. auf den 20. April an einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Böhm-Straße in Vaterstetten versucht haben. Es gelang den Tätern aber nicht, die Tür zu öffnen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 99 17-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.